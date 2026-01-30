3月19日に開幕する選抜高校野球大会に高川学園高校の出場が決まりました。高川学園のセンバツ出場は前身の多々良学園の1984年以来、42年ぶり2回目で、春夏通じて、5回目の甲子園出場となります。高川学園は2025年10月下旬から11月上旬にかけて行われた高校野球中国大会で準優勝でした。また、21世紀枠の候補となっていた山口県鴻城高校は選ばれませんでした。選抜高校野球大会の組み合わせ抽選会は3月6日に行われます。