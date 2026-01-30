ロビーエリア イメージヒルトン東京お台場は、2月から開業以来初となる大規模改装工事を実施する。東京の街並みを一望できる眺望と、海風を感じながら過ごす穏やかな時間を、同ホテルならではの体験価値と位置づけ、その魅力を一層引き立てる空間へと進化する。ロビー、客室、レストラン、宴会場をはじめ、ホテル全域が新しい滞在体験を提供する空間に生まれ変わる。ヒルトン東京お台場は、開業以来、東京湾を望む絶好のロケーシ