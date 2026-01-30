「ひなまつり苺のショートケーキ」＜Sサイズ＞不二家は、子どもも大人も楽しめるひなまつりケーキが勢ぞろいする「ひなまつりセール」を、全国の不二家洋菓子店で2月28日から3月3日まで実施する。不二家洋菓子店では、「不二家のひなまつり Girl's Festival 子どもも大人も楽しむひなまつり」をテーマに、ひなまつり限定のケーキを2月28日から順次発売する。子どもの成長のお祝いにぴったりな華やかなホールケーキをはじめ、少人数