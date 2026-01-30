1月25日から27日まで北海道・札幌圏を襲った記録的な大雪の影響で、新千歳空港や札幌駅などは欠航や運休が相次ぎ、大混乱となった。【写真】“心が温まる”メッセージが印字されたセコマのレシートそんな中、北海道札幌市に本社を置くコンビニチェーン「セイコーマート」（以下、セコマ）のレシートに印字されたメッセージが話題になっている。コロナ禍をきっかけにメッセージを印字《セコマのレシートに労いのメッセージ》