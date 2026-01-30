第98回選抜高校野球大会（3月19〜31日、甲子園）の出場校を決める選考委員会が30日に開かれ、出場32校が決定した。昨年は投打で充実した戦力で横浜に次ぐ準優勝だった智弁和歌山（和歌山）は、昨秋の県大会2次予選1回戦でまさかの敗退。大阪大会では履正社が5回戦で姿を消す波乱があった。兵庫大会準々決勝では、報徳学園と東洋大姫路の強豪対決で報徳学園が2―5で敗れ、出場が絶望的になっていた。出場27回、優勝3回の常連