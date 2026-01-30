第98回選抜高校野球大会（3月19〜31日、甲子園）の出場校を決める選考委員会が30日に開かれ、九州地区からは九州国際大付（福岡）、長崎日大（長崎）、神村学園（鹿児島）、熊本工（熊本）、沖縄尚学（沖縄）の5校が選ばれた。昨秋の明治神宮大会を制し、初優勝を勝ち取った九州国際大付は、高校通算24本塁打を誇る今秋ドラフト候補の牟礼（むれ）がけん引。世代を代表する外野手で選抜でのパフォーマンスにも注目が集まる。