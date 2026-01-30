30日、第98回選抜高等学校野球大会の選考委員会が開かれ、九州代表として熊本工業が9年ぶり22回目の出場を決めました。 出場32校の組み合わせ抽選会は3月6日（金）、大会は3月19日（木）から13日間、兵庫県西宮市の阪神甲子園球場で開催されます。