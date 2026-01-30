今年の春闘がきょうから本格的に始まりました。中小企業での賃上げを拡大するかが焦点です。経団連筒井義信 会長「2026年がベースアップ実施検討の、いわばスタンダード元年と位置づけられることを願っている」きょう本格的にスタートした春闘。経団連の筒井会長は、中小企業が賃上げの原資を安定して確保できるよう、適正な価格転嫁などに取り組む考えを強調しました。一方、労働組合でつくる連合は…連合芳野友子