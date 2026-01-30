巨人は３０日、３月１４日の日本ハムとのオープン戦（東京ドーム）で昨季限りで現役を退いた長野久義氏（４１）の引退試合を行うことを発表した。チケットは３１日から一般販売される。長野氏は昨季限りで１６年間に渡る現役生活に終止符を打った。１１月に開催された「ジャイアンツ・フェスタ２０２５」で引退セレモニーが行われていた。１月１日付で編成本部参与に就任。大学院で学ぶ意向もあり、学業と並行しながら、アマチ