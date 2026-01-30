フジテレビは30日、都内の同局で社長会見を行った。清水賢治社長は、就任から約1年が経過。「まだ振り返る余裕はなかなかない」としつつ、「1年間最優先でやったのは人権を尊重する会社に生まれ変わること。ガバナンス向上については、取締役会をかなりコンパクトにして、女性比率を3割にすることなど改革を行ってきました。これに合わせて、社内のあらゆるところのコンプライアンス改革も進めてまいりました」と説明。「組織でい