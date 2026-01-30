人生を変えるには何を心掛けるといいか。経営者の規格外さんは「絶対に手にしたいという渇望がなければ、どれだけ有用なノウハウや方法論を学んだところで、知的娯楽の域を超えられない。つまり目標設定は、すべてに先んじる」という――。※本稿は、規格外『すべては言葉からはじまる』（実業之日本社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Suchat longthara※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Suchat longthar