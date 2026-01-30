私たちが持っている記憶は、本当に正しい内容なのか。筑波大学の櫻井武教授は「人間は断片的な出来事を時系列に並べ、文脈を補完することで『記憶』というストーリーを完成させている。それは必ずしも事実であるとは限らない」という――。※本稿は、櫻井武『意識の正体』（幻冬舎新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／oatawa※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／oatawa■あなたの記憶は、本当に正しいのか