シニア転職の難しさとは何か。中高年層を長年取材しているジャーナリストの若月澪子さんは「『自分を大きく見せる』より、『使える人に見られる』履歴を職務経歴書に書くほうが吉と出やすい」という――。■ビズリーチは「ハイスペ婚活サイト」仕事探しは「婚活」と似ている。企業から見れば、人材探しだからだ。ちまたにあふれる転職サイトは、マッチングアプリや結婚相談所にたとえられることも多い。求職者や結婚相手を探す人は