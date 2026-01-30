『B.L.T.』3月号(1月28日発売)より、俳優・稲垣来泉の連載がスタートした。これまで数多くの時代を象徴する俳優を撮り下ろしてきた『B.L.T.』(東京ニュース通信社)が、新たに手掛ける新連載となる。稲垣来泉今月、誕生日を迎え15歳になった稲垣来泉は現在中学3年生。4歳から役者としての人生を歩み始め、すでに10年以上のキャリアを持つ。主な出演作は、映画『366日』(25)、『劇場版【推しの子】-The Final Act-』(24)、『ブルー