【モデルプレス＝2026/01/30】俳優の菅生新樹が1月29日、自身のX（旧Twitter）を更新。12キロ減量した姿を公開した。【写真】菅田将暉の弟、12キロ絞った後の引き締まった体◆菅生新樹、12キロ減量した姿披露2026年秋放送の日本テレビ系連続ドラマ「俺たちの箱根駅伝」に出演することが発表された菅生。出演発表時には「出演が決まったときは一番に嬉しさがあり、その次には今よりも12キロぐらい体重が重かったので『やばい！間に