番組を通じて有名になった料理人がコンビニとコラボして弁当を発売したが、そのクオリティに対する疑問の声が相次ぎ、議論を呼んでいる。渦中の人物となったのは、Netflix料理バラエティ『白と黒のスプーン〜料理階級戦争〜』シーズン2に出演し話題となった「酒造りのユン女将」ことユン・ナラだ。【写真】『白と黒のスプーン』出演シェフが炎上、活動中断へ最近、あるオンラインコミュニティには「料理の評判がよくないユン女将の