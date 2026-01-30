ＪＲＡは１月３０日、グリーンチャンネルで放送している「中央競馬全レース中継」の無料ネットライブ配信を３月１４日から開始すると発表した。電話、インターネット発売５０周年の節目に合わせて実施する。ＪＲＡホームページおよびＪＲＡアプリでは、２０２３年からレース動画のライブ配信を行っていたが、さらなるサービス充実のため、パドック解説などを含むグリーンチャンネルの中継番組を無料で視聴できる体制を整えた。