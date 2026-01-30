第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の出場校を決める選考委員会が３０日、大阪市内で行われ、全３２校が決まった。２０２５年の秋季中国大会で３３年ぶり３度目の優勝を飾った崇徳（そうとく、広島）が１９９３年以来、３３年ぶり４度目の出場を決めた。早大監督時代に斎藤佑樹（元日本ハム）らを指導した応武篤良（おうたけ・あつよし）前監督が、２２年に６４歳で死去。同校ＯＢで、７６年春に応武さん