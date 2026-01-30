フジテレビの清水賢治代表取締役社長が３０日、都内の同局で会見を行った。今年放送を予定しているサッカー北中米Ｗ杯やＦ１について「サッカーやＦ１についても、どれだけ無料で皆様にいいコンテンツを提供できるかという意味では重要。地上波テレビの価値を上げるためにも大事。五輪も２月にある。サッカーＷ杯を気軽に見られるのはテレビの価値向上につながる」と語った。放送中の連続ドラマ「ヤンドク！」についても言及