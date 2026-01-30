春のセンバツ高校野球の出場が決まった英明高校 30日、春のセンバツ高校野球の出場校を選ぶ選考委員会が開かれ、香川の英明の出場が決まりました。英明のセンバツ出場は3年ぶり4回目です。 発表を受け、英明の西本泰三校長が野球部の選手たちに出場決定を伝えました。 （西本泰三 校長）「本校が第98回選抜高等学校野球大会の代表校として選出されました。春、もう一度英明の名前を大きく輝かせてもらうことを期待して