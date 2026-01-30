北九州市門司区奥田で、30日午後1時ごろ、「倉庫が燃えている。木を燃やしていたら燃え移った」と60代の男性から119番通報がありました。 現在も消火活動中です。通報した男性が煙を吸いましたが、命に別条ないということです。