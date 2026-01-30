フジテレビの清水賢治代表取締役社長が３０日、都内の同局で会見を行った。昨年１月末、中居正広氏の問題を巡って港浩一前社長が引責辞任し、同氏が就任。約１年が経過したが「振り返る余裕はなかなかない。最優先で取り組んだのは人権を尊重する会社に生まれ変わること。ガバナンス向上の意識を徹底し、社内のあらゆる階層のコンプライアンス改革を進めてきた。外部の目も入りやすくなっている」と述べた。今年の目標につい