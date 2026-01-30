15歳の女子中学生に売春をさせたとして、19歳の少年6人が逮捕されました。ほかにも複数の少女に売春をさせていたとみて調べています。児童福祉法違反などの疑いで逮捕されたのは、北九州市小倉南区に住む19歳の少年6人です。少年らは去年9月、北九州市小倉北区のホテルで、当時15歳だった女子中学生に4回にわたって売春をさせた疑いです。警察によりますと、少年らはSNSで「仕事せん？」とメッセージを送って女子中学生を勧