祭政一致という言葉にあるとおり「祭（祀）」と「政」の指導者は同じであり、古来、日本では政治と宗教は一体化していた。その後、時代の変遷とともに信教の自由が導入され、日本国憲法では「国家が特定の宗教を援助・圧迫せず、宗教的中立を保つ原則」、すなわち政教分離が規定された。しかし、いまなお両者は密接な関係にある。政治が混迷する時代に、「祀」はどこへ向かうのか──。今回の衆院選にあたって、創価学会を支持母