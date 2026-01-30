ファンデを塗ると、なぜか顔だけ白く見える、すっぴんよりも老けて見える……。そんな経験がありませんか？ その原因は、ファンデそのものではなく、塗り方にあるかもしれません。 美容ライターの遠藤幸子（49）が、40代からの今さら聞けないファンデの塗り方を紹介します。◆ツール選びが重要なポイントファンデを塗るとき、どんなツールを使っていますか？ 指、ブラシ、付属のパフ、スポンジなど選択肢はいくつかあります