第98回選抜高校野球大会（3月19〜31日、甲子園）の出場校を決める選考委員会が30日に開かれ、四国地区からは英明（香川）、阿南光（徳島）の2校が選ばれた。3年ぶり4度目の出場となった英明は、絶対的エース左腕・冨岡を擁して昨秋の四国大会で阿南光に7―2で快勝。明治神宮大会でも帝京長岡（北信越）、北照（北海道）を下して4強入りを果たした。選抜でも冨岡を軸に上位進出を狙う。2年ぶり3度目の出場となる阿南光は、徳