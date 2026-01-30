楽天の１軍選手関係者が３０日、キャンプ地の沖縄入りした。仙台空港ではファン７００人に見送られ、那覇空港からバスで宿舎に入った。ドラフト１位の藤原聡大投手（２２）＝花園大＝は中学時代の修学旅行以来の沖縄。「仙台と比べて、気温が暖かいので沖縄に来たなと感じます」と実感を込めた。「なかなか沖縄で野球ができることもないですし、毎日野球漬けの日々が送れることがとても楽しみです」と笑顔を見せた。キャンプ