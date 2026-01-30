第98回選抜高校野球大会（3月19〜31日、甲子園）の出場校を決める選考委員会が30日に開かれ、中国地区からは崇徳（広島）、高川学園（山口）の2校が選ばれた。33年ぶりに昨秋の中国大会を制した崇徳は、33年ぶり4度目のセンバツ出場を果たした。エース左腕・徳丸が11試合で9完投と抜群の安定感。高川学園との昨秋中国大会決勝でも5―0と堅実な試合運びで完封勝利を収めた。昨秋中国大会準優勝の高川学園は、選抜に限れば前身