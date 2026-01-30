埼玉県の川口市長選の投開票が行われる２月１日、同市を選挙区にする衆院選２、３区の選挙運動が制限される。公職選挙法の規定で、投票所入り口から半径３００メートル以内での街宣活動や演説会などが禁止されているためだ。候補者の陣営は遊説ルートの確認などに追われている。公選法では二つ以上の選挙期間が重なった場合、投票日には、別の選挙の運動が制限される。投票終了までの間、選挙カーでの名前の連呼や街頭演説、選