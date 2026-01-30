「選抜高校野球・選考委員会」（３０日、大阪市内）山梨学院が２０２２年大会から５大会連続のセンバツ出場を決めた。初優勝した２３年以来となる２度目の優勝を目指す。なお、今秋ドラフト１位候補で投打「二刀流」の菰田陽生主将（２年）は、この日にインフルエンザを発症し、同校で行われた出場高決定発表のライブ配信視聴を欠席した。名前が呼ばれた瞬間、水色の集団は静かに一礼した。この日、残念ながら不在となった主将