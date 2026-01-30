富山県警察学校で、きょう初任科長期生の卒業式が行われ、20人が警察官としての第一歩を踏み出しました。警察学校で10か月間のカリキュラムを終えて、きょう卒業を迎えたのは、19歳から28歳までの初任科長期生20人です。式では県警の髙木正人本部長が「警察は複雑・巧妙化する犯罪や、人身安全関連事案などに的確に対応しなければならない。物事を主観だけで判断せず、他者の立場に立って、様々な視点で考えることができる警