JR秋田支社は、大雪の影響による31～1日の県内の列車の運行計画と見通しを発表しました。一部の路線で運休や遅れが見込まれています。 〈31日の列車運行計画と見通し〉 〇奥羽線秋田－東能代一部列車運休東能代－新青森夕方ごろ運転再開予定つがる41・42・43・44号が全区間で運休スーパーつがる1号・2号が全区間で運休〇五能線東能代－能代本数