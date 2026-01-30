選択と集中が生み出す「超合理的な設計」がスゴい新車の価格上昇が続く昨今、ダイハツの軽セダン「ミライース」は、多くの人々にとって身近な存在であり続けています。特に、最廉価なベーシックグレード「B“SA III”」（以下、B）は、メーカー希望小売価格「99万2200円」（消費税込み、以下同）という、令和の時代にも関わらず100万円を切る驚異的な低価格を実現しているのです。【画像】超カッコいい！ これがダイハツの「日