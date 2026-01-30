第98回選抜高校野球大会の出場校を決める選考委員会が30日、大阪市内で行われ、長崎西が21世紀枠で選出され、初出場で4強進出を果たした1951年以来75年ぶり2度目の出場を決めた。【32校出そろう！出場校はこちら】長崎西は東大など難関校へ多数合格者を出す長崎県トップの進学校。野球部からも東大に進学する生徒もおり文武両道を実践している。7限目まで授業が行われ平日の練習時間は約1時間ながら効率よい練習に取り組み、