北海道日高町のバーの壁の中で２８歳の女性の遺体が見つかった事件で、警察は死体遺棄の疑いで逮捕されていた知人の４９歳の男を殺人の疑いで再逮捕しました。自らが経営するバーの紹介動画でカメラに向かって手を振る男。１月３０日に殺人の疑いで再逮捕された、松倉俊彦容疑者です。松倉容疑者は１２月３１日ごろ、日高町の看護師・工藤日菜野さんの自宅で、工藤さんの首を圧迫し殺害した疑いがもたれています。警察