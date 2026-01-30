＜ヒルトン・グランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ 初日◇29日◇レイクノナG＆CC（フロリダ州）◇6624ヤード・パー72＞LPGAスタッフから“Chizzy”と声をかけられて、岩井千怜は「うれしいなあ」とポツリとつぶやいた。初優勝を挙げたルーキーシーズンを終えた昨年末、登録名を『Chisato Iwai』から『Chizzy Iwai』に変更。開幕戦からいきなり、ニックネームが浸透しているという実感がその理由だ。【写真】