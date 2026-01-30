31日、県内は雲が広がりやすく、薩摩地方はにわか雨の可能性があるため折り畳み傘があると安心でしょう。大隅地方は日差しが乏しく真冬並みの寒さになりそうです。種子島屋久島地方も一日曇りで北風が冷たく体感は低めでしょう。奄美は昼前から雨が降りやすく雷や強い雨に注意が必要でしょう。気温は平年並みか低く、日差しが少ないため一層寒く感じられそうです。2月2日（火）までは、冬型の気圧配置が続き、真冬並みの厳しい