巨人は30日、昨季限りで現役を引退した長野久義氏の引退試合を、3月14日の日本ハムとのオープン戦（東京ドーム）で実施すると発表した。長野氏は引退後、今月1日付けで球団と編成本部参与としての契約を結んでいる。