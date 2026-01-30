吉田弓美子が自身のインスタグラムを更新。「ついに2人と撮らせてもらえました」と嬉しそうに記すと、吉田優利と妹の鈴の3人で撮った写真を投稿した。【写真】吉田×3激レア3ショットに「いいね！」殺到「念願の吉田吉田吉田」と表現した写真。3人ともに笑顔を浮かべているが、中でも真ん中の吉田弓美子は喜びが溢れだしているようだ。「優利ちゃん鈴ちゃんありがとう」「今シーズンの2人のご活躍を陰ながら応援しています」と、