第98回選抜高校野球大会（3月19〜31日、甲子園）の出場校を決める選考委員会が30日に開かれ、出場32校が決定した。近畿地区（6枠）はベスト8の東洋大姫路（兵庫）、近江（滋賀）、天理（奈良）、橿原学院（奈良）が候補になった5、6校目の選出に注目された。選考委員会は「準々決勝の内容を比較検討した結果、近江と東洋大姫路を選出しました」と説明した。準々決勝は完封で敗れた天理、優勝した神戸国際大付に0―3で惜敗