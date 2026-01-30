第98回選抜高校野球大会（3月19日から13日間、甲子園）の出場校を決める選考委員会が30日、大阪市内で開かれ、出場する32校が決まった。1924年の第1回大会から100年以上“皆勤”出場を続ける近畿公立勢だったが、昨秋奈良大会4強で21世紀枠候補の郡山（奈良）は選出されず、大会史上初めて近畿の公立勢が出場しないセンバツとなった。近畿公立勢が一般枠で選出されずに21世紀枠が最後の砦（とりで）となるのは2010、14、15年に