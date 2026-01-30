第98回選抜高校野球大会（3月19日から13日間、甲子園）の出場32校が30日の選考委員会で決まった。吉報が届いた。昨秋の近畿王者・神戸国際大付（兵庫）は春夏連続出場を果たした21年以来、5年ぶりの選抜出場が決まった。昨秋は激戦区の兵庫を制して近畿大会に出場。金光大阪、大阪桐蔭、智弁学園（奈良）といった並み居る強豪を次々と撃破して16年ぶり3度目となる近畿の頂点に立った。秋の日本一を争う明治神宮野球大会でも