第98回選抜高校野球大会（3月19〜31日、甲子園）の出場校を決める選考委員会が30日に開かれ、近畿地区からは神戸国際大付（兵庫）、智弁学園（奈良）、滋賀学園（滋賀）、大阪桐蔭（大阪）、東洋大姫路（兵庫）、近江（滋賀）の6校が選ばれた。昨秋の近畿大会王者・神戸国際大付、準優勝の智弁学園、4強入りした滋賀学園、大阪桐蔭が順当に選出。8強入りした中では、準優勝した智弁学園に5―6で惜敗した東洋大姫路、4強入りの