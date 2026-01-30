香港の中心部で日本人2人が2人組に襲われ、日本円およそ5800万円を奪われる事件がありました。香港メディアによりますと、現地時間午前9時ごろ、香港の中心部にある両替店の前で2人の日本人男性が2人組に襲われ、日本円およそ5800万円を奪われました。被害にあった日本人2人は、けさ香港に到着したばかりだったと報じられています。2人はリュックとスーツケースにあわせて9000万円の日本円を所持していて、両替をするためにタクシ