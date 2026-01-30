29日夜、東京・台東区で現金およそ4億2000万円が奪われた事件で、被害にあったグループの1人が「貴金属店から預かった日本円を香港に運ぶ仕事をしている」などと話していることが分かりました。路上に止めてあった車に、およそ4億円が入ったスーツケースを積み込もうとしたところで強盗事件が起きました。3人組はその後、車で一方通行の道を逆走していったということです。警視庁によりますと、29日午後9時半ごろ、台東区東上野の