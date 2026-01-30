30日正午過ぎ、栃木県のJR宇都宮駅前でスポーツカーが車に突っ込み、あわせて5台が絡む事故がありました。警察は、スポーツカーを運転していた男から基準値以上のアルコールが検出されたとして逮捕しました。警察などによりますと30日午後0時半ごろ、「事故で車から出られない人がいる」などと通報がありました。JR宇都宮駅からおよそ150メートルの宮の橋で、スポーツカーが車に突っ込みあわせて5台が絡む事故がありました。この事