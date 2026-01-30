フジテレビは30日、東京・台場の同局で清水賢治社長が会見を行い、中居正広氏の女性トラブルを発端とした一連の問題に関して言及した。就任1年を受けての会見で清水社長は、対応に当たった1年を振り返り「いかなる問題が起きても外部の目が入りやすくなった」と述べ、コンプライアンス体制が整ってきたとの考えを示した。中居氏との現在のやり取りについては「お答えしていません」と答え、中居氏への損害賠償請求にも「あの