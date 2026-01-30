元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈さんが自身のSNSを更新。ダイエットに成功したことを報告しました。【写真を見る】【 丸山桂里奈 】『外食ダイエット』成功を報告「とりあえずは6．1キロ減」「継続します」丸山さんは自身のインスタグラムに、満面の笑みを浮かべた画像を添えて、「ダイエット成功しました」と投稿。「とりあえずは6．1キロ減。」と、6キロ以上のダイエットに成功したことを明かしています。 テ