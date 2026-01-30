けさ、JR上野駅で架線が断線した影響で常磐線などが運転を見合わせましたが、午後2時前に運転を再開しました。きょう午前7時前、JR上野駅で架線が断線して停電が発生し、常磐線などが運転を見合わせました。駅と駅の間には4本の電車が止まったため、乗客を線路に降ろして駅まで誘導しました。乗客「（電車にいたのは）2時間。コートとマフラー着ててもちょっと寒い。もう少し早い判断をしていただけたら」記者「運転見合わせからお