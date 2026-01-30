ホストクラブで売掛金を抱えた女性に違法な高金利で金を貸しつけたとして36歳の男が逮捕されました。【映像】逮捕された容疑者田口太陽容疑者（36）は2022年、20代の女性に現金25万円を貸し付け、およそ74万円の違法な利息を受け取った疑いがもたれています。捜査関係者によりますと、女性はホストクラブへの売掛金を抱えていて、SNSで知り合った田口容疑者から金を借りました。その際、法定金利のおよそ6倍にあたる高い金利